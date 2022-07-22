سورية تنال جوائز ذهبية بمهرجان”الغدير”

حصد الإعلام السوري ست جوائز ذهبية في ختام مهرجان الغدير الدولي الثالث عشر للإعلام في بغداد.

ونالت الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون في سورية جائزة المهرجان الخاصة تقديراً لمشاركتها في فعالياته وحصلت قناة السورية على جائزة أفضل رسوم متحركة عن “عاقبة الكذب” وإذاعة سوريانا على جائزة أفضل برنامج إذاعي منوع عن برنامج “قيد الإنجاز” ودائرة التمثيليات على جائزة أفضل عمل درامي إذاعي عن مسلسل “شعاع الإسلام” فيما حازت مؤسسة قبنض على جائزة أفضل دراما متلفزة عن مسلسل بروكار كما منحت إدارة المهرجان جائزة خاصة للمخرج باسل الخطيب.

معاون وزير الاعلام أحمد ضوا أشار في كلمة خلال حفل توزيع الجوائز إلى دور الإعلام السوري في مواجهة وتعرية حملات التضليل والتزييف التي حاول الإعلام المعادي تسويقها لطمس الحقائق في سورية.