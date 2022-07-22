وفاة و16 إصابة بحادث سير قرب جسر معلولا

توفيت فتاة وأصيب 16 شخصاً بجروح جراء تدهور حافلة لنقل الركاب على طريق عام دمشق حمص قرب جسر معلولا بريف دمشق.

وبينت وزارة الداخلية أن حافلة (بولمان) تدهورت قبل جسر معلولا بحوالي ثلاثة كيلومترات باتجاه دمشق ما أدى إلى وفاة فتاة وإصابة ستة عشر شخصاً حسب المعلومات الأولية.

وأوضحت الوزارة أن دوريات فرع مرور ريف دمشق حضرت على الفور وتم إسعاف المصابين إلى أحد المشافي وتحويل الطريق إلى المسرب الثاني لإزالة آثار الحادث.

وجددت الوزارة دعوتها السائقين إلى ضرورة تفقد جاهزية المركبة وإجراء الفحص الفني الدوري لها وتوخي الحيطة والحذر أثناء القيادة والالتزام والتقيد بالشاخصات والسرعات المحددة على الطرقات وعدم استخدام الهاتف النقال أثناء القيادة حرصاً على سلامتهم وسلامة مستخدمي الطريق.