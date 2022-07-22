100 ألف طن تقديرات إنتاج حلب من البندورة

بين مدير زراعة حلب المهندس رضوان حرصوني أن المساحة المزروعة بالبندورة في حلب تبلغ حوالي 1000 هكتار، لافتاً إلى أن أغلب هذه المساحات في منطقة السفيرة بريف حلب الجنوبي الشرقي حيث تتميز بإنتاجها الوفير كما تتميز بشكل عام بإنتاج الخضار الباكورية ومنها الكوسا والخيار.

وقدرت مديرية زراعة حلب إنتاج المحافظة من محصول البندورة للموسم الزراعي الحالي بأكثر من 100 ألف طن.