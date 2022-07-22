100 ألف طن تقديرات إنتاج حلب من البندورة
بين مدير زراعة حلب المهندس رضوان حرصوني أن المساحة المزروعة بالبندورة في حلب تبلغ حوالي 1000 هكتار، لافتاً إلى أن أغلب هذه المساحات في منطقة السفيرة بريف حلب الجنوبي الشرقي حيث تتميز بإنتاجها الوفير كما تتميز بشكل عام بإنتاج الخضار الباكورية ومنها الكوسا والخيار.
وقدرت مديرية زراعة حلب إنتاج المحافظة من محصول البندورة للموسم الزراعي الحالي بأكثر من 100 ألف طن.
وأكد حرصوني أن المساحات المزروعة بالخضار الصيفية الرئيسية في المحافظة بلغت حوالي 3974 هكتاراً وبنسبة تنفيذ 147% من الخطة المقررة، في حين بلغت مساحة الخضار التكثيفية المخططة 2494 هكتاراً والمزروع 2347 هكتاراً وبنسبة تنفيذ 94 بالمئة.
وقال حرصوني: نعمل على نشر استخدام الزراعة العضوية للمحاصيل الصيفية لأنها تحافظ على خصوبة التربة والبيئة وتحقق منتجاً عضوياً خالياً من الآثار المتبقية للمبيدات الزراعية بعيداً عن استخدام الأسمدة الكيميائية.