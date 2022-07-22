40 أسيراً فلسطينياً يعلنون إضرابهم عن الطعام

أعلن 40 أسيراً فلسطينياً انضمامهم إلى معركة الأمعاء الخاوية التي يخوضها الأسيران الفلسطينيان في معتقلات الاحتلال الإسرائيلي رائد ريان وخليل عواودة احتجاجاً على جرائم الاحتلال بحقهم.

وبين المتحدث باسم مؤسسة مهجة القدس محمد الشقاقي أن 40 أسيراً في معتقل عوفر انضموا إلى معركة الإضراب المفتوح عن الطعام دعماً لعواودة وريان مطالباً المجتمع الدولي بضرورة الضغط على الاحتلال للإفراج عنهم وإنقاذ حياتهم.

من جانبه أوضح نادي الأسير الفلسطيني أن خطوات الأسرى تأتي كمحاولة لدعم الأسيرين عواودة وريان وسط استمرار عمليات التعذيب الممنهجة بحقهم وانتهاكات الاحتلال لحقوق الإنسان.

بدورها حذرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين من تدهور الوضع الصحي الخطير للأسيرين جراء الممارسات العدوانية لسلطات الاحتلال بحقهم وفي مقدمتها الإهمال الطبي المتعمد.