الخارجية الإيرانية: العدوان الإسرائيلي على الأراضي السورية انتهاك صارخ للمبادئ والقوانين الدولية

أدانت وزارة الخارجية الإيرانية بأشد العبارات العدوان الإسرائيلي على بعض المناطق في محيط دمشق مؤكدة أنه انتهاك سافر للسيادة السورية.

وقال المتحدث باسم الوزارة ناصر كنعاني في بيان اليوم: إن الاعتداءات المستمرة للكيان الصهيوني على الأراضي السورية “انتهاك سافر لسيادتها ووحدة ترابها كما أنها انتهاك صارخ للمبادئ والقوانين الدولية المعروفة” معرباً عن استغرابه وأسفه للصمت المريب للأوساط والمنظمات الدولية المسؤولة ودعاة حقوق الإنسان إزاء سلوك الكيان الاحتلال غير المشروع.

وطالب كنعاني المجتمع الدولي ولا سيما مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته إزاء الجرائم المستمرة للكيان الصهيوني وسلوكياته المحفوفة بالمخاطر معرباً عن مواساته وتعازيه لسورية حكومة وشعباً ولأسر الضحايا.

واستشهد ثلاثة عسكريين وجرح سبعة آخرون صباح اليوم جراء عدوان إسرائيلي استهدف بعض النقاط في محيط مدينة دمشق.