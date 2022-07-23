إزالة 20 تعدياً على خطوط نقل مياه الشرب

الحسكة- إسماعيل مطر

أزالت مؤسّسة المياه بالحسكة عشرين تعدياً على خطوط نقل مياه الشرب الفرعية ضمن أحياء “القضاة والمريدان والحي العسكري وسوق الهال ومرشو ومساكن حبو”، وذلك أثناء ضخ المياه إلى الأحياء.

مدير المؤسّسة المهندس محمود العكلة بيّن أنه تم إنذار المتجاوزين على شبكات المياه، وفي حال التكرار سوف يتم مصادرة مضخات المياه “الدينمو “، والتي تمّ تركيبها على خطوط نقل المياه الرئيسية مما تسبّب بحرمان عدد كبير من المواطنين الذين لم تصلهم المياه منذ عشرين يوماً.

وفي سياق متصل أوضح العكلة أنه سيتمّ إجراء صيانة شاملة لمحطات علوك المصدر الوحيد لإرواء قرابة مليون مواطن في الحسكة والتجمعات السكانية المحيطة بها خلال الفترة القليلة القادمة، ولاسيما أنها تعرّضت للتخريب وسرقة معدات وأجهزة من قبل مرتزقة الاحتلال التركي.