الاحتلال الأمريكي يسرق حمولة 35 صهريجاً من النفط السوري وينقلها إلى قواعده في العراق

أخرجت قوات الاحتلال الأمريكي صهاريج معبأة بالنفط السوري الذي سرقته من الجزيرة وآليات محملة بمعدات عسكرية ولوجستية باتجاه الأراضي العراقية عبر معبري المحمودية والوليد غير الشرعيين.

وأفادت مصادر محلية من ريف اليعربية بأن رتلاً مؤلفاً من 35 صهريجاً معبأة بالنفط السوري المسروق خرج عبر معبر المحمودية غير الشرعي مع العراق والذي خصصته قوات الاحتلال الأمريكي منذ أكثر من عامين لسرقة النفط السوري وذلك بعد يوم من إخراجها 14 صهريجاً محملاً بالنفط السوري عبر معبر الوليد غير الشرعي.

وفي السياق ذاته ذكرت المصادر أن قوات الاحتلال الأمريكي أخرجت رتلاً مؤلفاً من 23 آلية من شاحنات مغطاة وناقلات محملة بمعدات عسكرية ومواد لوجستية عبر معبر الوليد غير الشرعي.

وأخرج الاحتلال الأمريكي أمس الأول 156 آلية تحمل معدات عسكرية وحاويات ومدافع وعدداً من سيارات الهمر إلى الأراضي العراقية.

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