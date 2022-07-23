“الزراعة”تناقش واقع محصول الحمضيات وبرنامج الاعتمادية

ناقش الاجتماع الذي عقد اليوم في وزارة الزراعة برئاسة وزير الزراعة المهندس محمد حسان قطنا الآلية المتبعة لبرنامج الاعتمادية للحمضيات وحصر المساحات المزروعة والبرنامج الفني لإنتاج غراس الحمضيات وآلية الدعم للموسم القادم وإدارة المحصول وتطويره.

وفي تصريح للصحفيين بين الوزير أنه تم خلال الاجتماع مراجعة خطة زراعة الحمضيات وتحديد المشاكل والصعوبات التي تواجه المحصول وخاصة التسويقية، وإدارة المحصول من حيث توزع الأصناف وتوفير الخدمات الزراعية للحصول على الإنتاجية المناسبة وخاصة بعد ارتفاع تكاليف الإنتاج التي أصبحت عامل محدد في مدى حصول الفلاح على عائد اقتصادي جيد من هذا المحصول.

وقال الوزير: تم التركيز على ثلاثة نقاط رئيسية تتضمن إحياء زراعة الحمضيات بأصناف متدرجة النضج على مدار العام بهدف معالجة مشكلة فائض الإنتاج في فترة محددة والتي تؤدي إلى تراجع الأسعار بشكل كبير من خلال وضع خارطة صنفية على مستوى المنطقة الإدارية وعلى مستوى كل من محافظتي طرطوس واللاذقية وتحديد الأصناف المناسبة للأسواق المحلية أو للتخزين أو للتصدير أو للعصائر بحيث نضمن تنظيم العملية الإنتاجية وربطها بالتسويق.

بالإضافة إلى إحصاء أعداد الأشجار إحصاءً شاملاً وتحديد عدد الأشجار المثمرة والمنتجة والتث تعطي إنتاجاً جيداً لحصر الإنتاج الفعلي السنوي وماهو قابل منها للتصدير وللتصنيع والتخزين لنتمكن من وضع خطة تسويقية متكاملة مع الوزارات ذات الصلة.

وأكد الوزير على أهمية تقييم برنامج الاعتمادية الذي انطلق عام 2019 والصعوبات التي واجهت تنفيذه مثل عدم التقيد بتطبيق البرامج المحددة لإدارة المحصول، وعدم وجود شركات لاعتماد الإنتاج، لافتاً إلى أنه سيتم اعتماد وثيقة لبرنامج الاعتمادية ووضع شروط لكل فلاح لتطبيق مجموعة من العمليات الزراعية والالتزام بالإجراءات المحددة ضمن البرنامج لمنحه الوثيقة ومن ثم وضع قائمة بأسماء الفلاحين المتميزين والذين طبقوا هذا البرنامج بتصرف الجهات ذات الصلة والتي يمكن من خلالها دعمهم بمجموعة من التدخلات التي تميزهم عن باقي الفلاحين.