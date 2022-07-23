الورش الفنية باشرت إصلاح أضرار محطة”تل تمر”

الحسكة- اسماعيل مطر:

بين مدير شركة كهرباء الحسكة المهندس أنور العكلة أن عدوان الاحتلال التركي ومرتزقته صباح اليوم بالقذائف المدفعية والصاروخية على قرية أم الكيف في تل تمر بريف الحسكة أدى إلى خروج محطة تحويل كهرباء تل تمر 20/66 ك. ف عن الخدمة خط ال66 ك. ف، وإلحاق أضرار كبيرة بالمحطة، مؤكداً أن الورش الفنية التابعة للشركة سوف تعاود إصلاح العطل الحاصل مباشرة.

وتابع العكلة: إن صيانة محطة تحويل السويدية أنتهت ومن المتوقع أن تقلع في غضون 24-48 ساعة، وسيصل الوارد الكهربائي منها إلى 50 ميغا واط، وهذا الوارد سيستفاد منه بزيادة الوصل إلى نحو ساعتين لكل حي من أحياء المدينة، أما الوارد من سد الطبقة نحو 30 ميغا واط، ويسهم في استقرار التيار الكهربائي في المحافظة بشكل مقبول ضمن الظروف الحالية.

مقالات ذات صلة

760 منشأة منتجة في المدينة الصناعية بالشيخ نجار بحلب

7-أبريل-2022

الأمم المتحدة تحذر من تزايد أعداد النازحين في العالم إذا استمرت أزمة الغذاء

16-يونيو-2022

العثور على نفق من مخلفات الإرهابيين في مركز مدينة حلب

10-مايو-2022

مدفيديف: الاقتراح الإيطالي للتسوية في أوكرانيا غير واقعي

24-مايو-2022

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى