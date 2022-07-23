الورش الفنية باشرت إصلاح أضرار محطة”تل تمر”

الحسكة- اسماعيل مطر:

بين مدير شركة كهرباء الحسكة المهندس أنور العكلة أن عدوان الاحتلال التركي ومرتزقته صباح اليوم بالقذائف المدفعية والصاروخية على قرية أم الكيف في تل تمر بريف الحسكة أدى إلى خروج محطة تحويل كهرباء تل تمر 20/66 ك. ف عن الخدمة خط ال66 ك. ف، وإلحاق أضرار كبيرة بالمحطة، مؤكداً أن الورش الفنية التابعة للشركة سوف تعاود إصلاح العطل الحاصل مباشرة.

وتابع العكلة: إن صيانة محطة تحويل السويدية أنتهت ومن المتوقع أن تقلع في غضون 24-48 ساعة، وسيصل الوارد الكهربائي منها إلى 50 ميغا واط، وهذا الوارد سيستفاد منه بزيادة الوصل إلى نحو ساعتين لكل حي من أحياء المدينة، أما الوارد من سد الطبقة نحو 30 ميغا واط، ويسهم في استقرار التيار الكهربائي في المحافظة بشكل مقبول ضمن الظروف الحالية.