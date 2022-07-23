انتحر بعد قتله لثلاثة أشخاص في ولاية أيوا

أعلنت الشرطة الأمريكية أن مسلحاً قتل 3 أشخاص بإطلاق النار عليهم قبل أن ينتحر اليوم في متنزه بولاية أيوا وسط البلاد.

ونقلت وكالة اسوشيتيد برس عن قسم التحقيقات الجنائية بولاية أيوا قوله في بيان إن الشرطة استجابت لتقارير إطلاق نار في متنزه ماكوكيتا كيفز ووجد عناصرها ثلاثة قتلى في المكان إضافة إلى جثة رابعة لرجل من ولاية نبراسكا توفي متأثراً بإصابة نتيجة إطلاقه النار على نفسه.

واخلت الشرطة المتنزه وباشرت التحقيق في ملابسات اطلاق النار.

وتشهد الولايات المتحدة حوادث إطلاق نار متكررة في ظل القوانين التي تشرع حمل السلاح كحق فردي وتفشي ظاهرة العنف في المجتمع الأمريكي.

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