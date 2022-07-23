تطوير علاج منزلي للبهاق

طور علماء أمريكيون أول عقار منزلي لعلاج مرض البهاق يعيد الجلد لطبيعته الصبغية.

ووفقاً لصحيفة ديلي ميل البريطانية فإن عقار أوبزيلورا الجديد الذي تم تطويره من قبل شركة إنسايتس الأمريكية عبارة عن كريم طبي يمكن وضعه مباشرة على بقع تغير اللون على جلد الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 12 وما فوق.

وأكد العلماء أن العقار أعطى نتائج واعدة في المرحلة الثالثة من التجارب السريرية التي اكتملت مؤخراً وشملت 600 مشارك حيث أظهر أولئك الذين استخدموا الكريم تحسناً ملحوظاً في لون بشرتهم ووصل نصفهم إلى عتبة إعادة تصبغ ناجحة بعد عام.

وقال هيرفي هوبينوت الرئيس التنفيذي للشركة:”نحن فخورون بالعلماء وفرق التطوير التي جعلت هذا الإنجاز ممكناً ويسعدنا أن مرضى البهاق المؤهلين لديهم الآن خيار لمعالجة إعادة التصبغ”.