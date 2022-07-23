تنفيذاً لتوجيهات الرئيس الاسد وصول 50 مركز تحويلي لتغذية عدد من الأحياء بحلب

حلب – معن الغادري

تنفيذاً لتوجيهات السيد الرئيس بشار الأسد بعد زيارته حلب بإضافة اعتمادات لتمويل مجموعة من المشروعات الحيوية الخدمية والتنموية لاستكمال تنفيذها خلال العام الحالي والتي من شأنها تحسين الواقع الخدمي وتعزيز التنمية الاقتصادية في مدينة حلب وريفها، وصل بعد ظهر اليوم /50/ مركزاً تحويلياً لتركيبها في عدد من الأحياء الشعبية من أصل 150 مركزاً تحويلياً ستصل إلى حلب منها/ 100/ مركزاً سيتم تركيبها في المدينة و50 مركزاً في ريف المحافظة ، وذلك بحضور وزير الكهرباء المهندس غسان الزامل ، ومحافظ حلب حسين دياب .

وبين المهندس الزامل أن هذه الدفعة من مراكز التحويل تأتي في إطار توجيهات السيد الرئيس بشار الأسد للنهوض بواقع الخدمات في حلب بعد اقلاع المجموعة الخامسة بالمحطة الحرارية ، حيث سيلي هذه الدفعة قبل نهاية العام دفعة ثانية ليكون المجموع لهذا العام 150 محطة تحويل مخصصة لحلب، وسيتم وضعها بالخدمة في المناطق التي كانت محرومة نهائياً من الكهرباء مثل أحياء بستان الباشا والباسل – صلاح الدين – المعادي – باب النيرب – القاطرجي – المواصلات – الشعار – تربه لالا -المشاطيه – بستان الباشا، إضافة إلى بعض المناطق بريف حلب ، موضحاً أن الدفعة التي وصلت اليوم إلى حلب تتضمن 44 محطة تحويل من استطاعات مختلفة إضافة إلى 6 مراكز باستطاعات مختلفة أيضاً ، ستساهم بإعادة التيار الكهربائي إلى آلاف المنازل المحرومة كلياً من الكهرباء في الأحياء الشعبية بحلب ، لافتاً أن ذلك يأتي في إطار توجيهات السيد الرئيس بإعادة التيار الكهربائي إلى كامل مناطق حلب وفق الامكانيات المتاحة.”

وتفقد وزير الكهرباء ومحافظ حلب عدداً من مراكز التحويل التي سيتم وضعها في الخدمة ضمن الأحياء الشعبية .

وخلال لقائه العاملين في الشركة العامة لكهرباء شدد وزير الكهرباء على ضرورة تحديد جدول زمني لوضع مراكز التحويل الجديدة في الخدمة ، داعياً إلى رفع مستوى الأداء وتطوير آليات العمل بما يسرّع من إعادة تأهيل كامل المنظومة الكهربائية في المحافظة ، مبيناً أنه بعد تشغيل المجموعة الخامسة في المحطة الحرارية ، والانتهاء من تأهيل المجموعة الأولى مع نهاية العام الحالي ستنعم حلب بتغذية كهربائية جيدة ، مشيراً إلى ضرورة تكثيف الجهود و استكمال التغذية الكهربائية لجميع أحياء مدينة حلب ، لافتاً أنه لا مبرر للتأخير في الأعمال المطلوبة لوضع جميع مراكز التحويل الجديدة في الخدمة قبل نهاية العام الحالي .

وأوضح وزير الكهرباء أنه سيتم العام القادم استكمال تغذية الأحياء الشعبية في مدينة حلب إلى جانب مناطق واسعة من الريف .