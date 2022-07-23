حزمة مشاريع حيوية تنفذها الإنشاءات العسكرية في حلب

حلب- معن الغادري

ينفذ فرع الإنشاءات العسكرية بحلب حزمة من المشاريع الحيوية ستسهم في دفع عجلة التنمية والنهوض بالواقع الخدمي.

وأشار مدير فرع المؤسسة الدكتور المهندس العميد إياد حاج طه إلى الدعم الكبير بعد زيارة السيد الرئيس وتوجيهه الفريق الحكومي بتقديم كافة التسهيلات، وذلك لاستكمال وتنفيذ مجموعة من المشاريع الاستراتيجية والتنموية، بما يمكّن المحافظة من استعادة دورها الحيوي في مختلف المجالات، لافتاً إلى إعادة تأهيل ثلاثة محركات رئيسية ومحرك مساعد مع ملحقاتها في محطة الضخ المشتركة بمشروع ري منشأة الأسد التابع للمؤسسة العامة لاستصلاح الأراضي بحلب، إذ أن أهمية هذا المشروع تكمن في توفير طاقة إضافية مائية لتأمين الاحتياجات المائية وفق الخطة الزراعية، إضافة إلى أنه تمّ تركيب لوحة تشغيل وتحكم ولوحة تهيج واستكمال خلية التغذية (11ك.ف) مع ملحقاتها للمحرك الرئيسي رقم (5) في محطة الضخ المشتركة في مسكنة التابع للمؤسسة العامة لاستصلاح الأراضي.

وأوضح حاج طه أنه تمّ إعادة تأهيل شريحة 3000 هكتار بسهول حلب الجنوبية من مشروع الري 7400 هكتار، ويعتبر هذا المشروع من مشاريع الري المهمة والحيوية والذي يشمل مساحات واسعة من الأراضي الزراعية ويشجع الأهالي على العودة إلى قراهم واستثمار الأراضي الزراعية.

وبما يخصّ مشروع إعادة تأهيل وترميم الجامع الأموي الكبير، أوضح حاج طه أنه تمّ الانتهاء من تأهيل معظم أقسام وأجزاء المسجد ويتمّ التركيز حالياً على استكمال بناء مئذنة الجامع، مضيفاً أن لجنة الإنجاز تقوم وبالتنسيق مع الشركاء بإنجاز كافة الأعمال، وفقاً لمعايير الجودة مع الحفاظ على الهوية التاريخية والأثرية للجامع والمدينة القديمة عموماً.

يُشار إلى أنه تمّ مؤخراً تنفيذ مجموعة من المشاريع بالتشاركية والتعاون مع مجلس مدينة حلب- دائرة الإنارة العامة، منها صيانة الإنارة بالطاقة الشمسية في مستديرات مختلفة (السلام، الصاخور، التلفون الهوائي، العرقوب، الزراعة، الغزالي، دوار جامع الروضة، وإنارة النصب في ساحة السيد الرئيس) حيث تمّ استبدال البطاريات القديمة ببطاريات جديدة وبذلك تم إعادة إنارة المستديرات وصيانة إنارة شــوارع حلب القديمة.