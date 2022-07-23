سالم وعبد اللطيف يستعرضان خطوات مشروع إعادة ترميم صومعة الحبوب في مرفأ طرطوس

بحث وزيرا التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور عمرو نذير سالم و الاشغال العامة والإسكان المهندس سهيل عبد اللطيف مراحل العمل في مشروع إعادة ترميم وتأهيل صومعة الحبوب في مرفأ طرطوس، وتم خلال الاجتماع عرض المرحلة التي وصل إليها العمل و الدراسة لوضع التجهيزات الكهربائية والميكانيكي حيث يقسم العمل في الصومعة إلى مرحلتين الأولى مشروع تأهيل المبنى الرئيس للصومعة و الثانية تنفيذ الأعمال الميكانيكية والكهربائية علماً بأن الطاقة الاستيعابية للصومعة /100/ ألف طن.

الدكتور سالم أكد أهمية الإسراع بإنجاز الصومعة في مرفأ طرطوس ووضع جداول يمكن من خلالها الاطلاع على سير العمل ومراحل تنفيذ المشروع لأهميتها الاستراتيجية في تخزين القمح وخاصة المستورد مشددا على استعداد الوزارة لتذليل العقبات والصعوبات أمام تنفيذ المشروع لكونه أولوية قصوى.

ودعا وزير الاشغال العامة والإسكان المهندس سهيل عبد اللطيف الجهة المنفذة للمشروع لتكثيف الجهود ووضع جميع الامكانيات حتى تعود الصومعة للعمل بالسرعة القصوى وبطاقتها الكاملة لافتا الى اتخاذ الإجراءات اللازمة في حال التقصير في سرعة تنفيذ المشروع.