شاحنات تعمل بالهيدروجين في اليابان

وضعت شركة تويوتا مركبات وشاحنات خلايا الوقود الهيدروجينية على رأس أولوياتها لطرحها في السوق اليابانية العام المقبل بالتعاون مع عدة شركات أخرى، حسبما نشر موقع سي إن بي سي.

ويعد الهيدروجين مصدر الوقود للسيارات التي تعمل بخلايا الوقود، ولا تنتج عنه أي انبعاثات، ويمكن أن يصبح الوقود القادم في المستقبل، وفق ما رصدته منصة الطاقة المتخصصة.

وفقًا للبيان، ستطرح الشركات الشاحنات الجديدة للسوق بحلول كانون الثاني (2023)، وتستهدف الشركة استخدام شاحنات خلايا الوقود الهيدروجينية الخفيفة في المناطق الحضرية وفي المرحلة الأخيرة من التسليم بجميع القطاعات (الميل الآخير)، بالإضافة إلى توزيع البضائع على المتاجر الكبرى، ومحال الوجبات السريعة.