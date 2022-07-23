شرطة حلب أولا والجزيرة يتصدر فئة السيدات ببطولة الووشو كونغ فو ساندا

اختتمت منافسات بطولة الجمهورية للووشو كونغ فو ساندا للأندية والبيوتات الرياضية المفتوحة للرجال والشباب والسيدات والتي أقامها اتحاد الفنون القتالية على صالة الجلاء بدمشق.

وحقق نادي شرطة حلب المركز الأول بفئة الشباب برصيد ثلاث ذهبيات وأربع فضيات وبرونزية تلاه نادي الجولان بذهبيتين وثماني برونزيات ثم نادي قدسيا بذهبية وفضية.

وفي فئة الرجال جاء شرطة حلب بالمركز الأول برصيد ثلاث ذهبيات وفضيتين و برونزية تلاه الجولان بذهبية وثلاث فضيات وأربع برونزيات فيما جاء قدسيا ثالثا بذهبية وفضية وحل نادي الجزيرة أولا في فئة السيدات برصيد ذهبية تلاه بيت الشباب بفضية وبرونزيتين .

وأشار عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الرياضي العام رئيس مكتب العاب القوة محمد الحايك الى اهمية البطولات التي ينظمها اتحاد الفنون القتالية وضرورة استمرارها مركزيا وفرعيا ولاسيما للألعاب المميزة والأولمبية والتي تملك قاعدة واسعة من اللاعبين واللاعبات.

واوضح رئيس اتحاد الفنون القتالية عدنان المصري ان البطولة شهدت مشاركة مميزة من الاندية والبيوتات الرياضية انعكست ايجاباً على المستوى الفني مشيرا الى ان الاتحاد حريص على تنفيذ روزنامة نشاطه للعام الجاري بهدف رعاية المواهب وصقلها و تطوير المستوى الفني للمدربين والحكام و كافة كوادر الألعاب.

وتم في نهاية البطولة تتويج الفائزين بالمراكز الأولى بحضور رؤساء اتحادات الترياثلون والمصارعة والقوة البدنية والفنون القتالية و المستشار الثقافي لسفارة جمهورية الصين الشعبية بدمشق وإدارات الأندية والبيوتات الرياضية المشاركة وأهالي اللاعبين واللاعبات.