شهيدان وخمسة مصابين جراء تجدد اعتداءات التنظيمات الإرهابية بالقذائف على قرى بريف حماة

استشهد مواطنان وأصيب 5 آخرون بجروح في اعتداء التنظيمات الإرهابية بالقذائف الصاروخية على محيط مدينة السقيلبية وعدة قرى بريف حماة الشمالي الغربي.

وذكر مصدر طبي في مشفى السقيلبية لمراسل سانا أن المشفى استقبل شهيدين وخمسة جرحى جراء القذائف التي سقطت في محيط مدينة السقيلبية وقرى البركة وجورين في أقصى شمال غرب حماة.

وبين المراسل أن المجموعات الإرهابية وسعت دائرة استهدافها لقرى سهل الغاب حيث طالت القذائف أطراف بلدة نبل الخطيب.