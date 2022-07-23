طهران تأمل تصرف الجانب الأمريكي بواقعية لإعادة جميع الأطراف إلى الاتفاق النووي

جددت إيران مطالبتها الولايات المتحدة التصرف بواقعية لإحياء الاتفاق النووي مشددة على أن هدفها رفع العقوبات المفروضة عليها والتوصل إلى اتفاق جيد ومستدام.

وقال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان خلال اتصال هاتفي اليوم مع نظيره الهنغاري بيتر سيارتو:”نحن مصممون على الحفاظ على معرفتنا النووية السلمية وتطويرها وفي نفس الوقت إجراء المفاوضات لرفع العقوبات” مشيراً إلى أن إيران جادة بشأن تحقيق اتفاق جيد ومستدام وتأمل أن “يتصرف الجانب الأمريكي بواقعية ويسرع ويسهل عودة جميع الأطراف إلى الاتفاق”.

بدوره أكد سيارتو ضرورة تطوير العلاقات الثنائية بين طهران وبودابست مشيداً بجهود إيران في إرساء الاستقرار في المنطقة والعالم.