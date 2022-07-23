عودة الكهرباء بعد انقطاع دام ١٥ يوم في القامشلي

القامشلي- كارولين خوكز :

ذكر مدير كهرباء القامشلي المهندس حسين العايد في تصريح خاص لـ”البعث أون لاين” أن ساعات الانقطاع والتقنين وصلت الى ٢٣ ساعة في مدينة القامشلي مؤخراً بسبب توقف عنفتين من أصل أربع عنفات في منشأة توليد السويدية، ويعود ذلك الى قلة وارد الغاز من معمل السويدية الناجمة عن أعمال الصيانة الدورية التي استمرت ١٥ يوماً، وبين العايد أن منشأة توليد السويدية تغذي مناطق اليعربية وريف السويدية ومحطة تل علو ومحطة طويل ومحطة القامشلي الجنوبية والشمالية.

وتابع العايد: في حال خروج خط التوتو 230 ك ف عن الخدمة بين الطبقة والابواب يتم الاعتماد على تغذية الخطوط من منشأة السويدية، مبيناً أنه تم تعويض نقص كمية الطاقة المنتجة في منشأة السويدية خلال فترة الصيانة في تغطية حاجة المؤسسات الخدمية، وضخ المياه، والمخابز والمطاحن، والمشافي، منوهاً إلى أن كميات الكهرباء الواردة من منشأة السويدية بعد عودة عمل العنفات ترتبط بوضع معمل الغاز التابع لوزارة النفط.

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