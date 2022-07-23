تنفيذاً لتوجيهات الرئيس الأسد بعد زيارته حلب.. إرسال قافلتين من تجهيزات الشبكة للمحافظة

بعد زيارة السيد الرئيس بشار الأسد إلى مدينة حلب وافتتاح مجموعة التوليد الخامسة في المحطة الحرارية والتي تولد 200 ميغاواط وتوجيهات سيادته بإعادة التيار الكهربائي إلى غالبية المناطق التي دمرها الإرهاب، تصل اليوم قافلتان من مواد الشبكة الكهربائية إلى محافظة حلب تمهيداً لتركيبها ووضعها بالخدمة.

وتضم القافلتان 10 محولات 400 ك.ف.أ و10 محولات 630 ك.ف.أ وخمسة مراكز مسبق الصنع باستطاعة 1000 ك.ف.أ ومركز مسبق الصنع باستطاعة 630 ك.ف.أ و 12 محولة 630 ك.ف.أ و12 محولة 1000 ك.ف.أ مع لوحاتها إضافة إلى كافة التجهيزات من أمراس وكابلات لوضعها بالخدمة.

وبين وزير الكهرباء المهندس غسان الزامل أنه تم تجهيز قافلتين من المواد؛ واحدة من مستودعات الوزارة في عدرا بريف دمشق والثانية من مستودعات المؤسسة في محافظة اللاذقية ليتم توجهيها إلى حلب؛ وسيليها دفعة ثانية قبل نهاية العام ليتم تركيب 150 مركز تحويل في مدينة حلب وريفها.

وأضاف الزامل أن هذه المحولات سيتم وضعها بالخدمة في المدينة والريف وتشمل مناطق صلاح الدين وبستان الباشا والشيخ خضر وكرم القاطرجي والشعار والشيخ مقصود والخالدية وشارع النيل والزبدية والمعادي والزهراء وباب النيرب والسفيرة والقاسمية وسمعان ودير حافر، وتأتي في إطار توجيهات السيد الرئيس بإعادة التيار الكهربائي إلى كامل مناطق حلب وفق الإمكانيات المتاحة.

وأوضح الوزير أن الدفعة التي تم تحميلها اليوم وتصل إلى حلب تتضمن 44 محولة باستطاعات مختلفة إضافة إلى 6 مراكز تحويل مسبق الصنع ستسهم بإعادة التيار الكهربائي إلى ما يزيد على خمسة آلاف منزل.