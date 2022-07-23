قذائف الإرهابيين تتسبب بحريقين في ريف اللاذقية

اللاذقية-سانا

أخمدت عناصر دائرة الحراج في مديرية زراعة اللاذقية اليوم حريقين تسببت بهما قذائف صاروخية أطلقتها التنظيمات الإرهابية وسقطت في محيط بلدة ربيعة في ريف اللاذقية الشمالي.

وذكر رئيس دائرة الحراج المهندس جابر صقور لمراسل سانا أن حريقين اندلعا في محيط بلدة ربيعة بريف اللاذقية الشمالي جراء اعتداءات التنظيمات الإرهابية بقذائف صاروخية وباشرت فرق الإطفاء مهامها على الفور وعملت على تطويق النيران والسيطرة عليها وانتقلت إلى مرحلة التبريد.

ولفت المهندس جابر إلى أن المساحة المتضررة بلغت نحو 4 دونمات دون وجود أي إصابات.