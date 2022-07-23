كريشاتي يدعو لتعزيز الاستثمارات والتشدد بقمع المخالفات

أكد محافظ دمشق المهندس محمد طارق كريشاتي في اجتماعه الأول مع رئيس مجلس المحافظة والأمين العام وأعضاء المكتب التنفيذي على أهمية العمل بروح الفريق الواحد والتشاركية مع المجتمع الأهلي وتعزيز الخدمات والتواصل مع المواطنين، مشدداً على تنشيط جميع القطاعات وتفعيل عمل لجان الأحياء للارتقاء بواقعها.