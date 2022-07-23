كريشاتي يدعو لتعزيز الاستثمارات والتشدد بقمع المخالفات

أكد محافظ دمشق المهندس محمد طارق كريشاتي في اجتماعه الأول مع رئيس مجلس المحافظة والأمين العام وأعضاء المكتب التنفيذي على أهمية العمل بروح الفريق الواحد والتشاركية مع المجتمع الأهلي وتعزيز الخدمات والتواصل مع المواطنين، مشدداً على تنشيط جميع القطاعات وتفعيل عمل لجان الأحياء للارتقاء بواقعها.
ودعا محافظ دمشق جميع أعضاء المكتب التنفيذي والمدراء إلى التواجد الميداني والمتابعة الحثيثة للعمل والشفافية في الطروحات مع المواطنين والاستجابة السريعة لشكاويهم ومعالجتها وفق الامكانيات المتاحة.
وركز المهندس كريشاتي على وجوب التشدد في قمع أي مخالفة وخاصة مخالفات البناء فور اشادتها وإزالتها فورا وتنظيم الضبوط بحق مرتكبيها.
ولفت محافظ دمشق إلى ضرورة التركيز على النهوض بالاستثمارات وتعزيزها بما يسهم في تحقيق الإيرادات لخزينة المحافظة والتي ستنعكس بدورها على تطوير الخدمات وتحسين الواقع الخدمي والطرقي للمدينة.

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