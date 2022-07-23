كوبا تطالب برفع”الإجراءات القسرية”المفروضة على سورية

في مداخلة له أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة استنكر نائب المندوب الدائم لكوبا لدى الأمم المتحدة يوري غالا ازدواجية المعايير التي تتبعها الولايات المتحدة مشيراً إلى أنه في الوقت الذي تقول فيه واشنطن إنها قلقة بشأن الوضع الإنساني للشعب السوري تتخذ إجراءات أحادية الجانب ضدها مشددا على أهمية رفع هذه الإجراءات.

وأعرب الدبلوماسي الكوبي عن رفضه أي تسييس للمساعدات الإنسانية، وأضاف: إن العقوبات وغيرها من الإجراءات القسرية الأحادية تحد من التنمية المستدامة لسورية.

كما طالب نائب المندوب الكوبي في الأمم المتحدة باحترام سيادة سورية ووحدة أراضيها ووقف التدخل الخارجي في شؤونها الداخلية.

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