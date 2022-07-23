محلج الفداء ينهي توريد البذور إلى الشركات

بين مدير محلج الفداء المهندس أسامة كيال أنه تم توريد 1082 طناً من البذور الصناعية إلى شركتي الزيوت بحماة وحلب إضافة إلى معمل سكر حمص وذلك وفق العقود المحددة مسبقاً من قبل الإدارة العامة لمؤسسة حلج وتسويق الأقطان مبيناً أنه شحن 291 طناً من البذور الزراعية الناتجة عن حلج الأقطان المحبوبة إلى فرعي إكثار البذار بمحافظتي الرقة ودير الزور، وأنهى محلج الفداء بحماة عمليات توريد البذور الصناعية الناتجة عن حلج الأقطان المحبوبة للموسم الحالي إلى شركات الزيوت العامة بمختلف المحافظات.

ولفت كيال إلى أنه يتم حالياً إجراء صيانة شاملة لآلات ومعدات المحلج استعداداً للموسم المقبل.