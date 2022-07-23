مخابر مرفأ طرطوس تنجز تحاليل مخبرية لـ 900 عينة خلال النصف الأول من العام

مخابر مرفأ طرطوس تنجز تحاليل مخبرية لـ 900 عينة خلال النصف الأول من العام

بينت وزارة النقل أن مديرية مخابر مرفأ طرطوس حققت نقلة نوعية في تحليل العينات وخاصةً بعد إنجاز صيانة لمجموعة من الأجهزة النوعية ذات التقانة العالية وبخبرات محلية.

وتمكنت كوادر المديرية من تحليل مايزيد عن 1655 نموذج ، ساهم بذلك ماتم العمل عليه بالتنسيق بين المعنيين بوزارة النقل والشركة العامة لمرفأ طرطوس من إتمام إنجاز المرحلة الأولى والثانية من تأهيل مخبر المعادن وفق نظام الجودة على المواصفة الدولية iso17025 والجاهزية لإتمام المرحلة النهائية والأخيرة .

كما تمكنت من تحليل عينات مثل القمح وبعض المعادن والتي كان يتم تحليلها في محافظة أخرى مما وفر الوقت والجهد والمال .

وأضافت الوزارة أنه يتم التعاون مع المشروع الإنتاجي الوطني للمساهمة بتدريب بعض الكوادر لديهم على التحاليل الجرثومية والأساسية في مخابر المرفأ، والتنسيق مع البحوث العلمية.