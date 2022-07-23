مدير مؤسسة السكر يوضح أسباب توقف التوريد

رداً على ما أثير حول شركة سكر تل سلحب ضمن تحقيق صحفي لأحد المواقع لجهة أن محصول الشوندر السكري مهدد بالتلف بسبب توقف منح بطاقات التوريد لمدة أربعة أيام ، بين مدير عام المؤسسة العامة للسكر المهندس سعد الدين العلي أن دورة تصنيع الشوندر في الشركة ستمتد مابين 40- 45 يوم وفقا للطاقة التصنيعية للمعمل، وهذه الدورة تبدأ بشكل تدريجي بـ 1000 طن يوميا لمدة أربعة أيام ، ثم ترتفع لتصل خلال الستة أيام التي تليها حتى تصل للطاقة الكاملة والشركة بدأت مباشرة ب1500طن وليس1000طن.

وبالنسبة لسبب التوقف عن منح بطاقات التوريد ليومين فهو لحدوث توقفات لبعض الآلات أثناء معايرتها كونها آلات توفقت منذ ثمان سنوات رغم صيانتها وتجريبها الا أنها عند التحميل ممكن يحدث توقف كهربائي اوميكانيكي وتم تلافي وإصلاح هذه الأعطال الناجمة عن توريد شوندر غير مصرم ويحتوي على أوراق كاملة واتربة.

وأضاف المدير العام : بتاريخ 19 و20 من الشهر الجاري لم يكن هناك التزام من الاخوة الفلاحين بالبطاقات الموزعة ولم يتم التوريد بالتواريخ المحددة ممازاد الكميات الموجودة بالاحواض بالشركة التي لاتستوعب اكثر من 4000 طن ويمكن ان تتعرض للتلف بالشركة، علما أن الكميات الإجمالية المستلمة خلال الأسبوع الأول بلغت ١٣،٧٥ ألف طن والكميات الداخلة للتصنيع ١٠ آلاف طن، وبتاريخ اليوم تم توزيع بطاقات توريد لليومين القادمين.