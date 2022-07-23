منتخب سورية للكرة الطائرة يواجه نظيره القطري

يلتقي منتخب سورية للكرة الطائرة نظيره القطري اليوم في ثاني جولات بطولة غرب آسيا للشباب في نسختها الأولى المقامة حالياً في مدينة القطيف السعودية.

وكان منتخبنا الذي يلعب في المجموعة الثانية خسر أمس أمام نظيره السعودي في أولى جولات البطولة بثلاثة أشواط مقابل لا شيء بواقع 18-25 و17-25 و16-25.

وفي المجموعة ذاتها فاز منتخب فلسطين على المنتخب القطري بثلاثة أشواط لشوطين وتغلب منتخب البحرين على منتخب العراق بثلاثة أشواط لشوط.

وكانت الفرق المشاركة قسمت إلى مجموعتين فضمت الأولى منتخبات العراق والبحرين والأردن ولبنان والإمارات بينما ضمت المجموعة الثانية منتخبات قطر والسعودية والكويت وفلسطين إضافة إلى سورية.