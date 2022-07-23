منتخب سورية للكرة الطائرة يواجه نظيره القطري

يلتقي منتخب سورية للكرة الطائرة نظيره القطري اليوم في ثاني جولات بطولة غرب آسيا للشباب في نسختها الأولى المقامة حالياً في مدينة القطيف السعودية.
وكان منتخبنا الذي يلعب في المجموعة الثانية خسر أمس أمام نظيره السعودي في أولى جولات البطولة بثلاثة أشواط مقابل لا شيء بواقع 18-25 و17-25 و16-25.
وفي المجموعة ذاتها فاز منتخب فلسطين على المنتخب القطري بثلاثة أشواط لشوطين وتغلب منتخب البحرين على منتخب العراق بثلاثة أشواط لشوط.
وكانت الفرق المشاركة قسمت إلى مجموعتين فضمت الأولى منتخبات العراق والبحرين والأردن ولبنان والإمارات بينما ضمت المجموعة الثانية منتخبات قطر والسعودية والكويت وفلسطين إضافة إلى سورية.

مقالات ذات صلة

فرنانديز من مدينة سلمية: سورية ستبقى بوابة الشرق

18-يوليو-2022

وزارة الدفاع الإيرانية تطلب من الصناعات الجوية متابعة تصنيع طائرة ركاب

19-يونيو-2022

الاحتلال يجرف 50 دونماً من أراضي الفلسطينيين جنوب الخليل

23-يناير-2022

تسليم أكياس النقود التي ُعثر عليها قرب المراح لصاحبها 

9-مايو-2022

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى