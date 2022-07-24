“أمازون” تكشف تفاصيل مسلسلها المنتظر

كشفت شركة “أمازون” عن تفاصيل مسلسلها المنتظر “لورد أوف ذي رينغز: ذي رينغز أوف باور” الذي يضم شخصيات الهوبيت والأقزام والجنّ، خلال ملتقى “كوميك- كون” المصنف بأنه أكبر ملتقى لمحبي شخصيات الثقافة الشعبية في العالم.

ويتردد أنّ مؤسس شركة “أمازون” جيف بيزوس مهووس بالمسلسل الذي يمثل أضخم عمل للشركة حتى اليوم ضمن ما يُسمى بـ”معارك البث التدفقي” مع منافستيها “نتفليكس” و”ديزني بلاس”.

وكانت أعمال تصوير المسلسل الذي يستند إلى كتب المؤلف جون رونالد رويل تولكين قائمة منذ أن حصلت منصة “أمازون باريم” على حقوق بثه قبل نحو 5 سنوات مقابل 250 مليون دولار.

وتمكّن محبو “لورد أوف ذي رينغز” الذين اصطفّ عدد كبير منهم ليلاً في ملتقى “كوميك- كون” من إلقاء نظرة أولى على مشاهد من المسلسل، بالإضافة إلى مقابلات أُجريت مع فريق العمل و21 شخصاً يؤدون أدوار الهوبيت والأقزام والجنّ ضمن عرض أحياه على مدى 90 دقيقة الفكاهي الأمريكي الشهير ستيفن كولبيرت.

وقال باتريك مكاي، وهو أحد مؤلفي العمل: “كمشجعين ومشاهدين وعشاق لكتب تولكين وعالم ميدل إيرث الذي تدور فيه أحداثها، لم نرغب في إنجاز عمل عابر، أو جزء منبثق من العمل الأصلي، أو مسلسل يستند إلى قصة جديدة”.

والمسلسل، الذي يشمل 5 مواسم لكل منها 10 حلقات، ويبدأ عرض أولها في 2 أيلول المقبل، كلّف شركة أمازون أكثر من مليار دولار، ويعيد الجزء الأول تقديم عالم “ميدل إيرث” الخيالي الذي تدور فيه أحداث قصة تولكين، بحسب مكاي.