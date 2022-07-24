إعدام صيني أحرق طليقته خلال بث مباشر

نُفذ حكم الإعدام بصيني، أشعل النار في طليقته، في قضية أثارت غضباً واسعاً بشأن حالات العنف المنزلي.

وقالت محكمة الشعب المتوسطة في نغاوا التبتية وتشيانغ ذاتية الحكم في بيان قصير، إنها نفذت حكم الإعدام في تانغ لو.

وأشعل تانغ النار في زوجته السابقة في أيلول 2020 بينما كانت تقوم ببث مباشر على منصة الفيديو القصيرة «دوين».

وتوفيت ريف سيتشوان، (30 عاماً)، والمعروفة على الإنترنت باسم “لامو”، متأثرة بجراحها بعد بضعة أسابيع.

وقدمت “لامو”، التي عانت عنفاً منزلياً على يد زوجها لسنوات وقررت الطلاق منه نتيجة لذلك، لمحة عن حياتها في مقاطع مصورة قصيرة وبث مباشر على “دوين”، النسخة الصينية من “تيك توك” التي تديرها نفس الشركة الأم.