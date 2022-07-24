الشركة العامة للمشاريع المائية ومحاولات لإيجاد جبهات عمل جديدة

ريف دمشق- محسن عبود

بيّن مدير فرع المنطقة الجنوبية في الشركة العامة للمشاريع المائية التابع لوزارة الأشغال العامة والإسكان المهندس شجاع علي أن الفرع أنهى العمل بعدد من المشاريع الحيوية والإستراتيجية في مجال شبكات المياه، مؤكداً أن العمل مستمر في عدد من المشاريع التي ينفذها الفرع لمصلحة عدة جهات في القطاع العام.

وأشار علي إلى أن الفرع قارب على إنهاء العمل في تنفيذ مشروع كتلة مستوصف بالغزلانية لمصلحة وزارة الداخلية بقيمة عقدية قاربت 2.3 مليار ليرة ونسبة إنجاز وصلت خلال الربع الأول إلى نحو 2 مليار ليرة، وأن العمل مستمر لحين الانتهاء من الأعمال التي تسير وفق البرنامج الزمني الموضوع لتنفيذ المشروع بالتعاون مع وزارة الداخلية، كما قارب الفرع على إنهاء مشاريع في محافظة السويداء ويتابع العمل في تنفيذ مشروع شبكة المياه والهاتف في مشروع السكن الشبابي بمنطقة قدسيا بريف دمشق لمصلحة وزارة الموارد المائية لإزالة المعوقات في العمل.

وعن الخطة المستقبلية للفرع في تأمين جبهات عمل جديدة خلال العام 2023 أكد علي أن الفرع يسعى لإيجاد جبهات عمل جديدة في مجالات عدة يعود تنفيذها بالفائدة على الفرع والعمال وكذلك على الخزينة العامة للدولة.

وحول الصعوبات التي تواجه العمل في تنفيذ المشاريع، أشار مدير الفرع إلى صعوبة تأمين مادة المازوت بالكميات المطلوبة لزوم الآليات العاملة في المشاريع التي ينفذها الفرع، والفارق الكبير في سعر المادة بين القطاع العام والقطاع الخاص، ونقص الكوادر الفنية بسبب التسرّب الذي حصل خلال سنوات الأزمة، وكذلك نقص اليد العاملة الخبيرة التي تلقت الخبرة من خلال عملها بالشركة طيلة سنوات العمل، وقِدم الآليات وارتفاع تكاليف إصلاحها بشكل كبير، وكذلك الارتفاع الملحوظ في الأسواق المحلية لجميع مستلزمات الإنتاج والمشاريع التي ينفذها الفرع لجميع الجهات العامة مما ينعكس سلباً على نسب تنفيذ هذه المشاريع.