الغاز الجزائري ينقطع عن إسبانيا

انقطعت إمدادات الغاز الجزائري إلى اسبانيا وفق ما أعلنت عنه شركة النفط والغاز الجزائرية الحكومية سوناطراك، صباح اليوم دون أن تعلن موعد استئناف الضخ.

جاء هذا الانقطاع بسبب تعطُّل خط أنابيب ميدغاز، إذ تعمل الفِرق الفنية التابعة للسلطات الإسبانية على إصلاح المشكلة التي أصابت خط الأنابيب من الجانب الإسباني، والذي أدى إلى توقّف نقل الإمدادات مؤقتًا، وفق معلومات اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة.

وقالت مصادر إسبانية، إن العطل أدى إلى توقّف الإمدادات في الخط .

في حين ألقى مدير شركة الغاز الإسبانية “إيناغاز” باللوم على أزمة فنية صغيرة، لن يستغرق إصلاحها الكثير من الوقت، قبل السماح بإعادة تدفّق الغاز الجزائري بمعدلاته الطبيعية.

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