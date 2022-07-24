شهيدان يمنيان بانفجار لغم من مخلفات العدوان السعودي

البعث – وكالات:

استشهد مواطنان اثنان يمنيان وأصيب آخر نتيجة انفجار لغم من مخلفات عدوان النظام السعودي في محافظة الجوف شمال شرق البلاد.

ونقل موقع المسيرة نت عن المركز التنفيذي اليمني للتعامل مع الألغام قوله: إن مواطنين اثنين استُشهدا وجُرح ثالث نتيجة انفجار لغم من مخلفات العدوان السعودي، أثناء مرور مركبتهم في إحدى طرقات منطقة التيمة التابعة لمديرية خب والشعف في الجوف.

وكان أربعة يمنيين استشهدوا الخميس الماضي في انفجار لغم من مخلفات العدوان السعودي في محافظة الحديدة غرب اليمن.

وفي سياق آخر، لقي عشرة أشخاص بينهم 4 أطفال مصرعهم، وأصيب آخرون بسبب الأمطار الغزيرة التي هطلت أمس على عدد من المحافظات اليمنية.

وذكرت مواقع إخبارية يمنية، أن أربعة أطفال على الأقل توفوا إثر انهيار منزل في حي مذبح بمديرية معين في العاصمة اليمنية صنعاء، نتيجة الأمطار الغزيرة والسيول.

بدوره، قال مصدر محلي في محافظة ذمار: إن ستة أشخاص توفوا أيضاً نتيجة جرف سيول الأمطار لمركبة كانوا على متنها أثناء عبورها منطقة السائلة.

وكانت شرطة المرور بأمانة العاصمة اليمنية أعلنت مساء أمس انقطاع الحركة المرورية في عدد من الشوارع والتقاطعات بأمانة العاصمة نتيجة سيول الأمطار الغزيرة.

يذكر أن أمطاراً غزيرة مصحوبة بالعواصف الرعدية، هطلت أول أمس على المحافظات الجبلية الغربية من لحج جنوباً حتى صعدة شمالاً وامتدت شرقاً إلى الجوف ومأرب وأبين والبيضاء.

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