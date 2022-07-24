غوغل تطرد مهندس برمجيات الذكاء الاصطناعي

طردت غوغل مهندس برمجيات عمل مع فريق تطوير الذكاء الاصطناعي في الشركة لادعائه أنه أجرى محادثات مع روبوت “أصبح واعياً وعاطفياً مثل الإنسان”.

وأكدت غوغل إقالة موظفها في بيان قالت فيه إن مزاعم المهندس بليك ليموين “لا أساس لها إطلاقاً” وأنه أطلع أطراف ثالثة على معلومات سرية حول الشركة، بحسب “بلومبيرج”.

قدم Lemoine ادعائه في مقابلة مع صحيفة واشنطن بوست في حزيران، قائلاً إن LaMDA – روبوت الذكاء الاصطناعي الذي تفاعل معه – كان شخصاً، قبل أن تضعه غوغل في إجازة مدفوعة الأجر.

وفقاً للبيان، فصلته الشركة في النهاية بعد أن “فضل باستمرار انتهاك سياسات التوظيف وأمن البيانات الواضحة ، بما في ذلك الحاجة إلى حماية معلومات المنتج”.

قالت غوغل إنها حققت في الأمر على نطاق واسع، بما في ذلك 11 تعليقاً من LaMDA.