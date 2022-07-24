لافروف: ضرورة حل الأزمة في سورية وحفظ سيادتها ووحدة أراضيها

جدّد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف التأكيد أن الشعب السوري هو وحده من يقرّر مستقبل بلاده دون تدخل خارجي.

وخلال مؤتمر صحفي مع نظيره المصري سامح شكري في القاهرة اليوم، شدّد لافروف وفقاً لموقعي اليوم السابع وروسيا اليوم على أهمية أن يدعم المجتمع الدولي الحل في سورية بما يحفظ وحدة وسيادة البلاد.

من جهة أخرى، لفت لافروف إلى أنه أجرى حواراً بنّاء مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، موضحاً أن العلاقات بين البلدين تتقدم بشكل كبير وأن هناك اتفاقاً حول عدد من الملفات الإقليمية والدولية.

وأشار إلى أن القمة الإفريقية الروسية ستجري منتصف العام القادم مرحّباً بكل مبادرات الجانب المصري للانضمام لمبادرة شنغهاي، ولافتاً إلى أن مصر ستشارك في اجتماع بريكس.

وبخصوص القضية الفلسطينية شدّد لافروف على ضرورة العمل على حل هذه القضية بوساطة مصرية وبما يتوافق مع قرارات مجلس الأمن الدولي.

وفي الشأن الليبي، شدّد لافروف على أهمية دعم الأمم المتحدة لتسوية الأوضاع في ليبيا وأن تتم تلك المساعي أمام المظلة الدولية.

وفيما يتعلق بالأزمة الأوكرانية وعلاقتها بأزمة الغذاء العالمية، أكد لافروف أن الدول الغربية تمنع دخول السفن الروسية للموانئ الأجنبية، وهذا يلعب دوراً في وجود الأزمة الغذائية.

وقال لافروف: “موسكو لا تطالب برفع العقوبات، لكن فيما يتعلق بمسألة الغذاء يجب على الغرب القضاء على المشكلات التي أوجدها، وأنها تأمل في أن يتمكن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من حل قضية العقوبات التي تعرقل تصدير الحبوب الروسية”.

ولفت لافروف إلى أن الممرات في البحر الأسود ستضمن نقل الحبوب، ولكن على كييف إزالة الألغام من الموانئ.

وحول الاتفاق الذي تم توقيعه في اسطنبول الأسبوع الجاري لإخراج الحبوب الأوكرانية، أوضح لافروف أنه من المفترض أن تضمن أوكرانيا تطهير مياهها الإقليمية من الألغام والسماح للسفن بالمغادرة من هناك.

ولفت إلى أنه سيتم فحص السفن في اتجاه الموانئ الأوكرانية لتحميلها بشحنات من القمح، وذلك بهدف التأكد من عدم حمل أسلحة إلى الموانئ الأوكرانية.