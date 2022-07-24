مجلس النواب اليمني يدين العدوان الإسرائيلي على الأراضي السورية

قالت هيئة رئاسة مجلس النواب اليمني في بيان لها: “إن الاعتداءات المستمرة للكيان الصهيوني على سورية الشقيقة تعد انتهاكا سافرا لسيادة دولة عربية وانتهاكا صارخا للمبادئ والقوانين الدولية” معبرة عن استغرابها وأسفها للصمت المريب للمجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظمات الدولية التابعة لها ودعاة حقوق الإنسان إزاء صلف وهمجية الكيان الصهيوني.

وطالبت الهيئة المجتمع الدولي ولا سيما مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته إزاء جرائم الكيان الصهيوني بحق سورية والمنطقة العربية معربة عن تعازيها ومواساتها لأهالي وأسر ضحايا هذا العدوان الصهيوني الغاشم.

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