هيونداي وكيا تتفوقان على المبيعات اليابانية 

بدأت عملاق السيارات الكورية الجنوبية هيونداي فرض سيطرتها القوية في مناطق نفوذ كانت خاضعة للشركات اليابانية خلال السنوات الماضية حيث حققت نموًا كبيرًا في مبيعات فيتنام وإندونيسيا.

ووفق بيان لجمعية الصناعات المحلية، اليوم الأحد 24 تموز فقد سجّلت الشركة الكورية الجنوبية، وتابعتها “كيا موتورز”نموًا كبيرًا في المبيعات على أساس سنوي في كل من فيتنام وإندونيسيا، خلال النصف الأول من العام الجاري (2022)، وفق ما نشرته وكالة يونهاب الكورية.

وقدمت هيونداي وكيا أداءً قويًا في أسواق الدولتين، اللتين تشهدان منذ سنوات هيمنة من جانب شركات صناعة السيارات اليابانية، بحسب المعلومات التي اطلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة.

بلغ حجم المبيعات الإجمالية لشركة هيونداي وكيا، نحو 71 ألفًا و882 وحدة في المدة من كانون الثاني حتى حزيران 2022، بزيادة بلغت 29.3% عن المدة نفسها من العام الماضي.

كما سجّلت حصة شركة هيونداي الكورية الجنوبية، وحصة شركة كيا موتور التابعة لها، في السوق الفيتنامية النامية، نسبة تقدر بنحو 38.3%، متفوقة على شركة تويوتا اليابانية التي بلغت حصتها 23.2%، وفق بيانات اطلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة.

كما بلغ إجمالي مبيعات هيونداي في سوق إندونيسيا التي دائمًا ما كانت مبيعات السيارات اليابانية فيها تتجاوز نسبة 90%- نحو 12 ألفًا و13 وحدة خلال الأشهر الـ6 الأولى من العام الجاري.

وسجّلت الشركة الكورية الجنوبية نموًا يقترب من 4 أضعاف المبيعات خلال المدة نفسها من العام الماضي 2021، والتي كانت قد سجّلت 2990 وحدة فقط، حسبما أعلنت جمعية إندونيسيا لصناعة السيارات.

وارتفعت حصة شركتي هيونداي وكيا في السوق الإندونيسية إلى نحو 2.6%، بعد أن كانت نحو 0.8% في المدة نفسها العام الماضي، وذلك بعدما أكملت بناء مصنعها الذي ينتج 150 ألف وحدة سنويًا في مجمع ديلتاماس الصناعي، ويقع على بُعد 40 كيلومترًا شرق جاكرتا، في كانون الأول الماضي.