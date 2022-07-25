أعداء حيوية لمكافحة دودة لوز القطن بحلب

سلمت دائرة المكافحة الحيوية بمديرية زراعة حماة اليوم دفعة من الأعداء الحيوية لمكافحة 1000 دونم من ٱفات ديدان لوز القطن إلى مديرية الزراعة في حلب حيث تضمنت هذه الدفعة طفيليات التريكوغراما و البراكون بالإضافة للمفترس أسد المن لتغطية المساحة المذكورة وذلك انطلاقاً من خطة وزارة الزراعة – مديرية وقاية النبات في الاستمرار بانتاج القطن النظيف الخالي من الأثر المتبقي للمبيدات والمرغوب في الأسواق العالمية.