إعفاءات من التقنين للمزارعين في طرطوس

بهدف دعم الإنتاج الزراعي وللحفاظ على المناطق الزراعية من الجفاف أكدت شركة كهرباء طرطوس إعفاء عدد من الخطوط من التقنين حسب المواعيد المبينة بالجدول المرفق من الساعة 12 ليلاً حتى السادسة صباحاً اعتباراً من ليل اليوم ليتم تزويد المزارعين بمياه الري اللازمة لسقاية مزروعاتهم، وهي:
– الثلاثاء 26/ 7 : الشماميس ، عامودي ، ضهر بشير
– الاربعاء 27/ 7 : الساحل، السد ، المشتى
– الخميس 28/ 7 : القمصية، الشيخ بدر
– الجمعة 29/ 7 : الشيخ بدر، الوردية ، برمانة المشايخ
– السبت 30/ 7 : سريجس، بريصين ، الرمال ، بحوزي ، الشرفة
– الاحد 31/ 7 : نهر الخوابي ، دوير الشيخ سعد، الاندلس
– الاثنين 1/ 8 : جنينة رسلان، الباشا ، التخلة ، الهيشة
– الثلاثاء 2/ 8: الميدان، الدريكيش ، النقيب ، العوجة
– الاربعاء 3/ 8: حورة ، المنطار ، دير الحجر
– الخميس 4/ 8: الصفصافة، الريحانية ، السهل
– الجمعة 5/ 8 : الرادار، وادي الشاطر، الشيخ سعد
– السبت 6/ 8 : قرقفتي ، البرج ، حمام واصل، الصليب
– الاحد 7/ 8 : الصفصافة ، خربة المعزة ، دحباش
– الاثنين 8/ 8 : مرسحين ، بملكة ، الهني ( بحيري ، حريصون )

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