“التربية”: العام الدراسي القادم سيبدأ في الرابع من أيلول

مناقشة واقع العملية التربوية خلال عام دراسي كامل، وشكر للجهود المبذولة في الامتحانات العامة، كان محور لقاء وزير التربية الدكتور دارم طباع ومعاونيه ومديري الإدارة المركزية والجهات المرتبطة بها والتابعة لها ورؤساء الدوائر حيث أكد الوزير طباع وجوب معالجة بعض حالات الترهل في مجال التوجيه، وتحديد أسس التدريس في المدارس الخاصة، والتوسع في مدارس المتفوقين، والتحضير للدورة الامتحانية الثانية والتي تستمر خلال الفترة الممتدة من ١-١٤ آب، داعياً إلى التحلي بالدقة والمصداقية في العمل، وتركيز الجهود، والتفكير بالعمل من خلال فرق مشتركة، والتحضير لقمة تحويل التعليم، لافتاً إلى أن العام الدراسي القادم سيبدأ في الرابع من أيلول، على أن يبدأ دوام الإداريين في الثامن والعشرين من شهر آب، في حين ينتهي العام الدراسي في الخامس والعشرين من شهر أيار.