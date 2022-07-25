الصناعة تبحث تحسين أوضاع عمال الصناعات الكيميائية

أكد وزير الصناعة زياد صبحي صباغ خلال اجتماعه مع رئيس الاتحاد المهني للصناعات الكيميائية على أن وزارة الصناعة من أولوياتها توفير البيئة المناسبة للعامل الذي هو الأساس في تنفيذ الخطط الموضوعة وعلى اللجان النقابية متابعة عمل الشركات في لحظ الشواغر والملاكات العددية بما يتناسب مع الطاقات الإنتاجية لهذه الشركات وتصحيح ثقافة العمل.

رئيس الاتحاد المهني لعمال الصناعات الكيميائية عبد المعين حميدي أكد أن العمال كانوا أحد أهم عوامل الصمود والانتصار في الحرب ودورنا هو الحفاظ على هذا الانتصار وتعزيزه.

وجرى خلال الاجتماع بحث التأمين الصحي و الطبابة لكافة العمال، وزيادة التعويضات والحوافز، وتأمين وسائل النقل للعمال، ونقل مقر شركة المنظفات “سار” إلى مقرها الأساسي، ومعالجة وضع العمال المندبين في شركة الأسمدة.