المقداد يبحث مع لعمامرة العلاقات الثنائية المتميزة بين سورية والجزائر

خلال مؤتمر صحفي مشترك في مبنى وزارة الخارجية عقب مباحثاته مع وزير الشؤون الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، قال وزير الخارجية والمغتربين الدكتور فيصل المقداد: “بحثنا العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الشقيقين وسبل تطويرها، وهذه اللقاءات تخدم مصالح الشعبين السوري والجزائري والتوجهات الحقيقية لأمتنا وشعوبنا ولكل من يسعى إلى الكرامة والتحرر والاستقلال والسيادة في كل أنحاء العالم”.

وأضاف المقداد: “الوزير لعمامرة يزور دمشق للتشاور والتنسيق معنا حول أفضل الخطوات حيال التحديات التي تواجه الدول العربية ونرحّب بأي تنسيق عربي عربي وأي مشاورات عربية عربية للوصول إلى موقف موحّد لمواجهتها”، مبيّناً أن التنسيق بين سورية والجزائر والدول العربية متواصل ويجب أن يدرك الجميع أن وجود سورية مهم جداً في قلب العمل العربي.

وردّاً على سؤال حول مشاركة سورية في القمة العربية المقبلة في الجزائر، قال المقداد: “يجب أن نتعامل مع الأمور بواقعية، وأن نفكر بالضغوط التي تمارس على مختلف الأصعدة من أجل حل الكثير من القضايا الإقليمية والدولية، فسورية كانت وما زالت وستبقى في قلب العمل العربي المشترك، وإذا كانت هناك بعض الإجراءات التي اتخذت على تناقض تام مع هذه الحقيقة فإن من فرضها يتحمّل مسؤوليتها وهي فُرضت بضغوط دولية وظروف معينة”.

من جهته قال لعمامرة: “تشرفت اليوم بلقاء السيد الرئيس بشار الأسد ونقلت له رسالة خطية من أخيه الرئيس عبد المجيد تبون وحمّلني رداً على الرسالة وعلى كل المسائل ذات الاهتمام المشترك بين البلدين الشقيقين، وسأسعد بنقل هذه الرسالة الجوابية إلى رئيس الجمهورية، كما ناقشنا سبل دفع العلاقة المتميزة بين الجزائر وسورية إلى آفاق واعدة في كل المجالات”.

وأضاف لعمامرة: “ناقشت مع المقداد العديد من المسائل التي تتطلب التشاور والتنسيق سواء الأوضاع الدائرة في الوطن العربي أو التوجهات التي تمسّ حالياً هياكل العلاقات الدولية بسبب العلاقات بين الدول الكبرى، وعواقب جائحة كورونا وبعض الظواهر السلبية الأخرى على الساحة الدولية بما فيها انتشار الإرهاب في عدد من مناطق العالم، فنحن نتصدى للإرهاب وطنياً وقارّياً ودولياً”.

وأوضح لعمامرة أنه تمّت مناقشة العلاقات الثنائية وضرورة تشجيع رجال الأعمال من الجانبين على تعميق التبادلات الاقتصادية والتجارية وتوسيعها إلى مجالات أكبر تفيد الشعبين الشقيقين، مشيراً إلى أنه يجري العمل حالياً على التحضير للجنة المشتركة العليا للتعاون بين البلدين الشقيقين والتصديق على عدد من الاتفاقيات الموجودة بما يسهم في تطوير وتوسيع التعاون الثنائي.