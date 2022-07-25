تحسين الواقع الخدمي في مورك مرتبط بتوافر الإمكانيات..!

حماة – ذكاء أسعد

لم تحظ مدينة مورك منذ تحريرها عام 2019 باهتمام المسؤولين، إذ تعاني من ترد واضح بالواقع الخدمي، ولعل أبرزها ندرة المياه نتيجة ضعف ضخ المياه من الآبار، وعدم وجود برنامج تقنين واضح.

رئيس مجلس بلدة مورك أحمد علوش بين أن ثمة مشاكل تعاني منها المدينة منها كثافة القمامة في الشوارع نتيجة عدم توفر آليات في البلدية، علماً أنه تم تخصيص مجلس المدينة بجرار من المنظمة النروجية، ولكن لم يتم العمل به حتى تستكمل إجراءات الفراغ لصالح البلدية، إضافة إلى توقف المركز الصحي عن العمل، وعدم وجود كادر طبي باستثناء ممرضة واحدة تقوم بإعطاء لقاح الكورونا إلى جانب معالجة اللاشمانيا.

وطالب علوش بضرورة تعبيد الشوارع، خاصة الشارع الرئيسي، فشارع البلدية غير صالح للسير بسبب كثرة الحفر الناتجة عن تعديات الإرهابيين قبل التحرير، لاسيما أنه تم تخصيص مورك بـ 200 طن من الزفت، ولم يتم التنفيذ حتى الآن.

ودعا علوش إلى إحداث فرن آلي خاص كون الأهالي يعانون من صعوبة تأمين الخبز عن طريق مدينة حماة لبعدها نحو 30 كم، إضافة إلى مشكلة الاتصالات وخروجها عن الخدمة بشكل كامل، وضرورة ترحيل الأنقاض، وتركيب طاقة بديلة للآبار الارتوازية كحل إسعافي، حيث توجد 5 آبار، لكن العمل يتم من خلال بئرين فقط، وبسبب قلة الكهرباء تصعب عملية الضخ.

تتبع لمدينة مورك قرية لحايا، حيث تعاني من سوء الواقع الخدمي بشكل كبير، رغم عودة عدد كبير من العائلات، مع وعود كثيرة بتخديمها بالماء والكهرباء، وقد تم تقديم العديد من الكتب للمطالبة بتخديمها بالكهرباء، إذ يبعد الخط الكهربائي عنها نحو 3 كم فقط، وحتى اليوم لم يتم تنفيذ شيء بل هي وعود فقط حسب كلام المجلس البلدي.

عضو المكتب التنفيذي المختص في المحافظة المهندسة رائدة عاقولة أوضحت أن هناك اعتمادات جاهزة لجميع بلدات وقرى ريف حماة المحرر، لكن هذا الأمر يتم حسب الأولويات وعودة الأهالي، وحسب الإمكانيات المتاحة.

وفيما يخص الخبز في مدينة مورك بيّنت عاقولة عدم وجود إمكانيات حالية لإنشاء فرن خاص بها، خاصة أن عدداً كبيراً من بلدات وقرى الريف الحموي تعرّضت للإرهاب بشكل كبير.

بدوره مدير فرع السورية للاتصالات المهندس منيب الأصفر أشار إلى وجود دراسة لمبنى الهاتف بمورك من أجل ترميمه وتجهيزه ووضعه ضمن الأولوية لخطة الصيانة، لاسيما أنه متضرر بشكل كبير جراء الاعتداءات الإرهابية، موضحاً أنه توجد أرقام لاسلكية cdma متاحة لمن يريد كاتصال فقط دون خدمة الأنترنت، مع وجود أبراج تغطية للهاتف النقال.