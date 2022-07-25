دمشق والجزائر.. “وعقدنا العزم”

أحمد حسن

لا تحتاج العلاقات الجزائرية السورية إلى “قول” في الشرح والتفسير أو بيان لإعلان وتبرير. يعرف الجميع أن للجزائر مكانة خاصة في قلب كل سوري، وأن لدمشق موقعها الأثير في قلب الجزائر، ويعرف الجميع أيضاً أن ذلك ممّا لا تفسرّه السياسة وحدها لأنه، ورغم دورها الكبير، لا يرتبط بها سلباً أو إيجاباً، وبالتالي لا تغيرّه أو تبدّله تقلّباتها ويومياتها المخاتلة، بقدر ما يفسّره ويقود طريقه ذلك الخط العريض الجامع والممتد في قلب تاريخ يبدو، رغم ظلم الجغرافيا، واحداً في بلدين جمعهما الكثير من حكمة “قاسيون” وتجربته ودوره، وجلال “الأوراس” ورؤيته الصائبة من قمّته “الشامخة” للتاريخ ودروسه، ووحّدتهما معاناة قاسية من مجرم واحد – وإن تسمّى بأسماء مختلفة – تشابكت مصائرهما فيها على مدار قرون ثلاثة، وتلك لم تكن مصادفة تاريخية أبداً – التاريخ لا يعرف المصادفات – فكما كان المجرم يعرف جيداً أن قيامة بلدين بحجم ومكانة الجزائر وسورية يعني اندحاره واندثاره وفشل ريحه ورياحه في المنطقة بأسرها، كانت دمشق والجزائر تسلكان طريق المقاومة ليس باعتبارها قدراً محتوماً فقط -فقد سقط الكثيرون باختيارهم- بل باعتبارها خياراً واعياً وضرورياً ونهائياً لشعب يريد الحياة ويعرف طريقها وثمنها.

وبالنسبة لهما معاً، وتلك ليست مصادفة كما أسلفنا، كانت فرنسا – وما زالت! – هي مجرم القرن العشرين، وإن كانت جرائمها في الجزائر أقدم و”أعرق” تاريخياً من جرائمها في دمشق، والشيء ذاته ينطبق على المجاميع الإرهابية، ومن يقف خلفها – وباريس أوّلهم – التي استهدفت البلدين في “العشرية السوداء” لكل منهما وبالترتيب الفرنسي السابق ذاته، الجزائر في العقد الأخير من القرن العشرين ودمشق في العقد الثاني من الحادي والعشرين لتجمعهما مرة جديدة المعاناة في اختبار نار الجريمة الأممي هذا.

ولذلك كانت الجزائر إحدى الدول العربية القليلة التي لم تلوّث يدها بالدم السوري حين تكالبت عليه “الضباع” وضُربت المواعيد لـ “الاحتفال” بدمشق المدمرة والتابعة، فبلد المليون شهيد كان، وما زال، يعرف أن سلامة العروبة، التي دفعت الكثير للمحافظة عليها، هي من سلامة “القلب النابض”، وأن مشاريع استهداف هذا الأخير ليست إلا مقدمة لضخ الدم في شرايين مشاريع مشبوهة ستطول الجزائر حكماً مهما طال الزمن.

هنا نفهم، وإن بأثر رجعي، كيف كانت دمشق – “شام شريف” – خياراً للأمير عبد القادر الجزائري حين ضاق به وبنضاله المشرّف المحتّل الفرنسي، فوجد نفسه فيها لا منفياً بل أميراً من أهل بيتها ووجيهاً من وجهائها كان له الفضل الكبير في وأد فتنة عام 1860 التي اصطنعها مجرم خارجي آخر وإن كان في السياق ذاته، وكذلك نفهم، وإن بأثر رجعي أيضاً، كيف أنه وبعد نحو مائة عام تقريباً من “تشريقة” الأمير كان أبناء دمشق يولّون وجههم غرباً شطر الجزائر للمساهمة في إعادة الألق لوجهها العربي بعد أن حاول المحتّل الفرنسي ذاته طمسه والتعمية عليه.

ولذلك، أيضاً، كان طبيعي أن يشارك الوزير المقداد في احتفال نصر الجزائر هذا العام، رغم هذا الزمن العربي الأغبر، وأن يحطّ الوزير لعمامرة في دمشق، لمباحثات معمّقة لن تكون، في مجرياتها ومحصلتها وبيانها الختامي، كما يقول تاريخ البلدين وحاضرهما، إلا إفصاحاً عن حقيقة مؤكدة وثابتة مفادها أننا، في العاصمتين الشقيقتين، “عقدنا العزم” أن نحيا معاً “نفوساً أباة” ..ولا شيء أقل من ذلك.