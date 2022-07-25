“رسائل حب وسلام”.. معرض فني لمعلمي السويداء

السويداء – رفعت الديك

لوحات فنية متنوّعة الألوان والرؤى والمدارس جسّدها المشاركون في المعرض الفني الذي أقامته نقابة المعلمين في السويداء تحت عنوان “معرضنا رسائل حب وسلام”، وتضمن المعرض الذي افتتحه الرفيق فوزات شقير أمين فرع الحزب في صالة مسرح التربية أعمال ١٨ فناناً وفنانة من مدرّسي التربية الفنية وباتجاهات متعدّدة، منها التجريدي والواقعي والانطباعي، إضافة للأعمال اليدوية والنحتية وتنوعت موضوعاتها بين هموم المجتمع وآماله وشجونه والبيئة والتراث والطبيعة وغيرها.

وبيّن عضو المكتب الإداري لنقابة المعلمين خالد أبو فخر أن رسالة المعرض من عنوانه وتنطلق من مبدأ أن المعلم هو صاحب رسالة سامية ينشرها بعدة طرق ومنها المعارض، والمميز أن المعرض يضمّ فنانين من أعمار مختلفة، حيث جمع “الذهب العتيق مع الذهب الحديث والتقى المعلم والطالب معاً”.

لوحات المشاركين جذبت زوار المعرض، ومنها لوحة فيروز بألوانها الفيروزية وما تحمله من دلالات لأغاني الصباح، كما يقول صاحب اللوحة، الفنان حسين الحج، الذي بيّن أن لوحته تعبّر عن التفاؤل والفرح، وتمثل مجموعة أغانٍ لفيروز مزينة بأوراق العنب وتحمل رسالة تفاؤل ومحبة، وقال أن مشاركته نابعة من خصوصية المعرض كمعرض تابع لنقابة المعلمين فيه فئة معينة من المعلمين والفنانين، متمنياً الاستمرارية لهذا المعرض وأن يتكرر في المرات القادمة.

أما الفنان نضال خويص فيجد أنه امتزجت في المعرض العديد من التجارب والأساليب، منها الواقعية والتعبيرية، وهناك تنوع في استخدام التقنيات، ويأتي تميز المعرض من تنوع التجارب الموجودة، منها المتقدمة ومنها الحديثة.

الفنانة صفاء بندق التي شاركت بعملين أحدهما واقعي بألوان ترابية رسمت صورة شخصية لوالدها، والثانية عبارة عن رسومات تعبيرية عبّرت عن نفسها من خلال رسوماتها وكانت سعيدة بوجود مدرّسها أيام المرحلة الإعدادية ومشاركتها معه في هذا المعرض.

وفي المعرض تجد عوالم غارقة في الجمال والألوان.. المجازات السردية تعانق الخيال والطبيعة والواقع والحلم عند فنانين وجدوا في فنهم طريقاً لبعث الأمل من جديد، تقول الفنانة سماح نقور: المشاركة بأربع لوحات تتحدث جميعها عن الأقنعة ما بين داخل الإنسان وخارجه، وكذلك تناقض حالات الإنسان من حزن وفرح حوّلت التعبير عنه باستخدام زخارف الألوان، فعبّرت عمّا يجول في داخلها من خلال تلك اللوحات.

الفنانان وليد كمال الدين وبسام أبو كامل وجدا في المعرض فرصة مهمّة لاكتساب الخبرات والاستفادة من تجارب الآخرين، والأهم هو نشر ثقافة الفن في المدارس والمجتمع. ونختم مع الفنان صفوان الهجري الذي اتكأ على البازلت في لوحاته، حيث وجد في ألوان البازلت حالة من الاستمرارية والثبات كما هي صلابة البازلت.