طاجيكستان تتسلم 146 شخصاً من عائلات تنظيم (داعش) الإرهابي المحتجزين في مخيم الهول

دمشق-سانا:

بالتنسيق مع وزارة الخارجية والمغتربين ومنظمة الهلال الأحمر العربي السوري جرى ظهر اليوم في مطار دمشق الدولي تسليم 146 شخصاً من عائلات تنظيم (داعش) الإرهابي من الرعايا الطاجيك المحتجزين في مخيم الهول بريف الحسكة الشرقي إلى سفير جمهورية طاجيكستان في الكويت الدكتور زبيد الله زبيدوف.

وفي تصريح للصحفيين تقدم السفير زبيدوف بجزيل الشكر والتقدير والامتنان باسم حكومة بلاده للحكومة السورية والسلطات المختصة فيها وبشكل خاص وزارة الخارجية والمغتربين على الدعم والتعاون المستمر مع جمهورية طاجيكستان من أجل إنجاح هذه المبادرة الإنسانية وإتمام الترتيبات لإعادة الأطفال والنساء إلى بلادهم.

وأعرب زبيدوف عن أسفه لأن عدداً من مواطني بلاده انضموا سابقاً إلى صفوف تنظيم (داعش) الإرهابي في سورية وأتوا بزوجاتهم وأولادهم إليها وبعد هزيمة هذا التنظيم الإرهابي تم احتجاز هذه العائلات في عدد من المخيمات.