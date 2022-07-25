فوز لبنان والعراق على منتخبي فلسطين وسورية ببطولة غرب آسيا للسلة

انطلقت في صالة الفيحاء الرياضية بدمشق اليوم منافسات بطولة غرب آسيا لكرة السلة للرجال تحت 18 عاماً بمشاركة منتخبات العراق وفلسطين ولبنان وسورية .

وشهدت المباراة الافتتاحية فوز منتخب لبنان على منتخب فلسطين بنتيجة 101/65نقطة فيما فاز في المباراة التي تلتها منتخب العراق على منتخبنا بنتيجة 57/66نقطة .

وتستكمل منافسات الدور الأول غدا فيلتقي منتخبنا مع نظيره اللبناني ويواجه المنتخب الفلسطيني نظيره العراقي بينما يواجه منتخبنا نظيره الفلسطيني بعد غد ويلتقي المنتخب اللبناني مع المنتخب العراقي .

وفي ختام الدور الاول يلعب صاحب المركز الأول مع صاحب المركز الرابع بينما يلعب صاحب المركز الثاني مع صاحب المركز الثالث في التاسع والعشرين من الشهر الجاري والفائزان يلعبان المباراة النهائية في الثلاثين منه والخاسران يلعبان على المركزين الثالث والرابع.