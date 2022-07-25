قرعة الدوري تفرز مباريات متوازنة والتخوف من كثرة التأجيلات

سحبت ظهر اليوم في مقر اتحاد كرة القدم في دمشق قرعة الدوري الممتاز للموسم المقبل بحضور مندوبي الأندية المشاركة، اللافت في نتائج القرعة كان وجود مباراة قمة واحدة على الأقل في كل جولة مع عدد من المباريات الكلاسيكية والديربيات.

الجولة الأولى من الدوري تم تحديد موعدها في الثاني من شهر أيلول المقبل وستشهد مباراة كلاسيكو بين الكرامة والأهلي إضافة لديربي دمشقي بين الجيش والمجد وآخر في اللاذقية بين حطين وجبلة، فيما ستحمل الجولة الثانية ديربي اللاذقية بين حطين وجاره تشرين، أما الجولة الثالثة فستشهد مباراة جماهيرية من العيار الثقيل بين الوحدة والأهلي ويلتقي في أبرز مباريات الجولة الرابعة تشرين مع الكرامة، بينما يواجه الجيش فريق الكرامة في قمة المرحلة الخامسة.

مباريات الجولة السادسة سيلتقي في مواجهتها الأبرز تشرين بالوحدة، وسيقام ديربي دمشق بين الوحدة والجيش في الجولة السابعة ، أما ديربي اللاذقية بين جبلة وتشرين فسيجري ضمن الجولة الثامنة ،على أن يواجه في الجولة الحادية عشرة تشرين فريق الأهلي.

وبعيداً عن السوية الفنية للمباريات فإن هناك ملاحظتين ظهرتا بعد القرعة لابد على اتحاد اللعبة التامل معها، أولها أن جدول مواعيد المباريات حدد كانطلاقة في الثاني من أيلول على أن تنتهي مرحلة الذهاب في الثاني من كانون أول المقبل، لكن منتخبي الرجال والشباب تنتظرهما مشاركتان خلال شهر أيلول وربما سنكون عندها على موعد مع أول تأجيل، وثاني الملاحظات هي قضية الملاعب ومكان إقامة مباريات ناديي الفتوة والجزيرة والمفترض أن تكون في دمشق التي لا تملك ملاعب كافية ومؤهلة لأنديتها الثلاثة بالأساس.

المحرر الرياضي