محطة كهرباء تل تمر تعود إلى الخدمة

أعادت الشركة العامة لكهرباء الحسكة محطة كهرباء تل تمر إلى الخدمة بعد الانتهاء من صيانة الأضرار التي لحقت بالشبكة الكهربائية المغذية لها نتيجة العدوان التركي الذي استهدف المنطقة منذ يومين.

وبيّن مدير عام الشركة المهندس أنور عكلة أن الورشات الفنية تمكّنت من إصلاح الأضرار التي لحقت بخط الـ(66 ك ف) في ريف تل تمر المغذي لمحطة تحويل كهرباء تل تمر (66-20) الذي خرج من الخدمة نتيجة استهدافه بالقذائف من المحتل التركي وتمت إعادة المحطة المذكورة للخدمة وإعادة التيار الكهربائي للمواطنين.

وخرجت المحطة من الخدمة أمس الأول بعد تعرّض خطوط التوتر الكهربائي المغذية للمحطة للأضرار نتيجة اعتداء الاحتلال التركي ومرتزقته من الإرهابيين بالمدفعية على قرى الريف الشمالي لناحية تل تمر شمال غرب الحسكة.

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