25 ألف طن تقديرات إنتاج العنب ومواسم مبشرة في دير حافر ومنبج

بين مدير زراعة حلب المهندس رضوان حرصوني أن المساحة المزروعة بالكرمة في منطقة دير حافر تبلغ 941 هكتار حيث تعد أكبر مساحة على مستوى المحافظة بإنتاج يفوق 20 ألف طن إضافة إلى 239 هكتار بمنطقة منبج بإنتاج يقدر ب 5000 طن.

وأكد حرصوني أن المساحة المزروعة بمحصول القطن في دير حافر ومنبج بلغت 427 هكتار، لافتاً إلى أن المحصول حالياً بوضع جيد وهو بمرحلة الإزهار.

وأشار إلى أن المساحة المزروعة بالذرة الصفراء 21 ألف هكتار حتى تاريخه، مع استمرار الزراعة حتى بداية الشهر القادم متوقعاً تجاوز المساحات المزروعة 25 ألف هكتار.