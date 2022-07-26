أحد تشكيلاتنا المسلحة ينفذ قفزاً مظلياً ليلياً بالتعاون مع مدربين روس

نفّذ أحد تشكيلاتنا المسلحة قفزاً مظلياً ليلياً بالتعاون مع مدرّبين روس وبتغطية من الطيران الحربي، وذلك في إطار التنسيق والتعاون والتدريب المشترك بين الجيشين الصديقين السوري والروسي على مختلف أنواع المعارك وفي مختلف الظروف، وتعزيزاً للتدريبات النوعية والمستمرة التي تنفذ وفقاً للخطط الموضوعة والمنسقة بين الجانبين من ضمنها القفز المظلي بمراحله كافة.

وتم تنفيذ القفز المظلي على عدة مراحل بالعتاد الميداني الكامل بالتعاون مع مدربين روس وبتغطية من الطيران الحربي والذي جاء كخطوة لاحقة للتدريب الأولي والقفز النهاري الذي جرى مؤخراً.

وقد أدّى مقاتلونا مهمّتهم بنجاح تام وكفاءة ومهارة عالية من حيث تنفيذ الخطة الموضوعة والوصول إلى الأماكن المحددة وفي التوقيت المحدد في مناطق ذات طبيعة وعرة، وأكدوا استعدادهم وجاهزيتهم للاضطلاع بواجباتهم المنوطة بهم وتنفيذ أي مهمة يمكن أن تسند إليهم في أي زمان ومكان.

وقد أظهرت التدريبات المشتركة حجم الانسجام بين الجانبين الصديقين والفعالية الكبيرة في تحقيق النتائج الإيجابية المرجوّة من هذه التدريبات بما يصبّ في إطار العمل المشترك والمهام التي ينفذها الجيشان الصديقان في مكافحة الإرهاب والقضاء عليه.